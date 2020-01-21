Киев, , 11:19 — REGNUM Нарушение регламента позволяет Верховной раде Украины принимать большинство законов, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 20 января в эфире телеканала ICTV.

«Действительно, согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за десять дней, если вы говорите об этом. Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли», — рассказал он.

Разумков отметил, что несоблюдение сроков для ознакомления с текстами законопроектов — это мелкое нарушение, которое не идёт ни в какое сравнение с теми изменениями, которые происходят на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявил, что никаких оснований для внеочередных выборов в Раду нет, поскольку, по его оценке, парламент Украины работает достаточно эффективно.

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