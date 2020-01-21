Донецк, , 11:01 — REGNUM В Донецке был застрелен замкомандира полка спецназа внутренних войск Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей «Грин». Об этом на своей странице в Facebook написали военные корреспонденты Юрий Котенок и Марина Харькова.

Информацию об этом также подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса. По его словам, должно быть принято соответствующее политическое решение руководства страны.

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