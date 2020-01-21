Киев, , 10:56 — REGNUM Более 20 народных депутатов Верховной рады Украины посетят Всемирный экономический форум в Давос, который состоится с 21 по 24 января.

Соответствующая тема обсуждалась вечером 20 января сразу в нескольких политических телешоу на Украине.

Согласно обнародованной информации, подавляющая часть депутатов представляет правящую партию «Слуга народа».

Один из ключевых вопросов — за чей счет украинские парламентарии отправляются в Швейцарию. Спикер Рады Дмитрий Разумков утверждает, что это не будет официальная командировка и государственные средства на эти визит тратить не будут.

Разумков пояснил, что он «достаточно тщательно просматривает документы по командировкам» и в данном случае никого от Рады официально в Давос не направлял.

«Посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни одной гривны», — уточнил глава парламента.

ИА REGNUM напоминает, что на форму в Давос отправляются президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр страны Алексей Гончарук и министр иностранных дел Вадим Пристайко. Помимо властей и депутатов, Украину на форуме будут представлять еще несколько топ-менеджеров ведущих корпораций страны.