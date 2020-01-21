Джакарта, , 10:52 — REGNUM Бывший министр рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути не согласна с планом правительства отправить рыбаков с острова Ява в воды Натуна, сообщает Kompas.

По её словам, правительству необходимо поддерживать последовательность в обеспечении безопасности вод вблизи острова Натуна.

«Я надеюсь, что политики будут более внимательными в вопросе устойчивости нашей экономики. Если должным образом регулировать этот вопрос, результаты будут более продуктивными», — пояснила Суси Пуджиастути.

Напомним, ранее правительство Индонезии приняло решение отправить в акваторию вблизи острова Натуна 120 рыбаков, а также объявило о решимости продолжать наращивать патрулирование в этой зоне.