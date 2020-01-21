Москва, , 10:49 — REGNUM Общероссийская социальная сети «Врачи РФ», аудитория которой составляет 600 тыс. человек, провела среди пользователей опрос «Кто достоин стать новым министром здравоохранения?», сообщает 21 января «Коммерсантъ».

Так, первое место в опросе заняла руководитель научно-методического экспертного центра «Высшая школа организации и управления здравоохранением» Гузель Улумбекова (26,5%). Второе место — президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль (16,2%).

Замыкает тройку лидеров исполняющий обязанности министра обороны России Сергей Шойгу (10,5%). За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. В тот же день правительство ушло в отставку, а президент подписал распоряжение по созданию рабочей группы, которая уже занимается подготовкой предложений о внесении поправок.

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