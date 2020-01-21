Чехов, Московская область, 21 января 2020, 10:45 — REGNUM Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв представил временно исполняющего обязанности главы городского округа Чехов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Временным руководителем округа стал Григорий Артамонов. Сейчас в Чехове проходит конкурс, на котором отбираются кандидаты на пост главы. Он завершится в феврале.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава городского округа Чехов Марина Кононова ушла в отставку в конце ноября 2019 года. В это время в администрации сотрудники ФСБ и следователи проводили обыски. Саму Кононову задержали, её обвинили в мошенничестве с недвижимостью.