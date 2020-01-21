Киев, , 10:44 — REGNUM Собственно к президенту Украины Владимиру Зеленскому в контексте текущей политической ситуации «ноль вопросов» — он особенно не знает что делать, хотя и старается, заявил сегодня, 21 января, украинский политический эксперт Максим Кухар.

По словам политолога, сейчас вопросы есть в первую очередь к оппозиции, активистам, и «простым активным людям».

«Вы бездействовать долго будете? Вообще не видно хоть каких-то гражданских движений, которые бы высказывали отношение к происходящему», — призывает эксперт.

В частности, подчеркнул Кухар, сейчас власти собираются «убить» Украину новым «налоговым варварством» — а страна молчит.

«Хотя именно сейчас можно добиться от власти больше, чем когда-либо — если люди протестуют и требуют — то власть отступает. Пара хороших митингов и шествий могла бы снизить налоги в стране на 20 — 30% вместо их роста. Неужели это никому не нужно?», — задается вопросом политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2020 года на Украине увеличился размер большинства местных налогов, поскольку они зависят от величины минимальной заплаты, которая также выросла.

Кроме того, власти готовят глобальную налоговую реформу, которая принципиальным образом изменит правила игры. Как заявили в министерстве финансов, реформа будет подготовлена и внедрена на протяжении нынешнего года. До этого президент Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году.