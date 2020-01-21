Киев, 21 января 2020, 10:49 — REGNUM Законных оснований для внеочередных выборов в Верховную раду Украины нет, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 20 января в эфире телеканала ICTV.
Разумков отметил, что в Раде успешно функционирует парламентское большинство, которое «достаточно эффективно» принимает законы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандального депутата Верховной рады, экс-директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича включили в состав комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике.
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