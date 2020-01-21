Ульяновск, 21 января 2020, 10:40 — REGNUM В Ульяновской области планируют внести изменения в устав региона. Они коснутся избрания на ключевые посты чиновников, а также усиления роди гражданского общества. Об этом сообщил на планёрке в правительстве ульяновский губернатор Сергей Морозов, сообщает телеграмм-канал «Пул № 73».
Планируемые изменения в устав Ульяновской области «призваны повысить роль гражданского общества, законодательной и представительной власти». Сергей Морозов поясняет, что в области начнут «менять систему управления регионом».
Что именно подразумевают собой«определённые выборы», не сообщается.
Говоря о главах глав муниципальных образований, Морозов подчеркнул, что кроме общих рейтингов по районам ежеквартально будут замеряться социально-экономические показатели поселений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее было заявлено, что в регионе будет реформирована администрация губернатора, министерство промышленности, спорта, финансов, экономики, семьи и молодёжного развития. Также изменения коснутся корпорации предпринимательства. Кроме того, планируется сократить министерство развития международных и межрегиональных связей, также упраздняется пост премьер-министра.