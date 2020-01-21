Хабаровск, , 10:45 — REGNUM ЛДПР является партией власти в Хабаровском крае. Это налагает на неё очень большую ответственность. Учитывая нарастающее количество скандальных инцидентов, партии в Хабаровском крае необходимо провести ревизию в своих рядах. Потому что постоянные скандалы, связанные с ней, вредят региону. Таким мнением поделился региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Такое количество скандалов — это уже слишком. Это вредит самой ЛДПР, но это, как говорится, и ладно бы, но это наносит вред всему Хабаровскому краю. Ну, что это — то ЛДПР, партия власти в Хабаровском крае, судимого сенатора в Совет Федерации отправит, то депутат от ЛДПР в Советской Гавани старушку изобьёт, что вообще за гранью. ЛДПР должна провести очень серьёзную ревизию в своих рядах. Не секрет, часто в эту партию шли те, кому места не хватило, скажем так, в «Единой России» или другой партии. Не секрет и то, что во время выборов в сентябре 2018 года под знаменами ЛДПР в муниципальные советы проходили вообще все, кому не лень, списками. Сегодня все эти огрехи всплывают и принимают совсем уж уродливые формы. Если ЛДПР не хочет из очень популярной партии стать изгоем в Хабаровском крае, ей необходимо провести чистку своих рядов, начать, в конце концов, обращать внимание на репутацию и воспитание своих партийцев», — считает Даниил Ермилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Советской Гавани Хабаровского края депутат от ЛДПР Ольга Ерохина избила 84-летнюю старушку. Суд назначил ей штраф в размере 10 тыс. рублей. Однако инцидент вызвал большой резонанс, и проверку теперь начал СК РФ. Ранее Хабаровский край оскандалился, когда самая многочисленная фракция в Закдуме, ЛДПР, отправила после выборов в сентябре 2019 года в Совет Федерации судимого партийца Дмитрия Приятнова. Он пробыл сенатором всего неделю и сам написал заявление о сложении полномочий.