Москва, , 10:39 — REGNUM Безусловно, новое назначение генерального прокурора направлено на повышение эффективности функционирования надзорного органа и связано с новыми реформами, которые президент России начал проводить после своего обращения к Федеральному собранию, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко, комментирую назначение Игоря Краснова.

«Перемены назрели давно. Так, с 2007 года сотрудники прокуратуры не проводят доследственные проверки и не расследует уголовные дела, однако, осуществляют надзор за следствием, направляют дела в суд и поддерживает там обвинение.

При этом к настоящему времени значительное число сотрудников прокуратуры, назначенные на должности после 2007 года, не имеют какого-либо опыта следственной работы, что негативно сказывается на качестве выполняемых ими функций.

Кроме того, между двумя ведомствами (прокуратура и СКР) зачастую происходят недопонимания, когда следователь окончил производство по делу, а сотрудник прокуратуры не соглашается с принятым по делу решением. Привести «к единому знаменателю» подобные ситуации бывает довольно сложно в виду и разобщенности руководства этих ведомств.

Таким образом, ротация сотрудников прокуратуры и следственных органов является вполне оправданной и востребованной мерой.

То, что на пост нового генерального прокурора президентом РФ внесена кандидатура Краснова, занимавшего должность заместителя руководителя СКР — хороший знак. Это человек из другого ведомства, который не связан ни корпоративными, ни личными обязательствами.

Кроме того, не вызывает сомнений и компетенция Краснова, который расследовал ряд громких уголовных дел: убийство Бориса Немцова; дело националистического движения «БОРН»; убийство Маркелова и Бабуровой в 2009 году; дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна; убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова; расследовал хищения денежных средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный».

Хочется верить, что эти меры будут способствовать более эффективной работе Генеральной прокуратуры РФ. Думаю, это не последнее громкое назначение. Нам еще предстоит стать свидетелями серьезной ротации в силовых структурах», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность Генерального прокурора.

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