Ставрополь, , 10:42 — REGNUM В правительстве Ставрополья создана специальная рабочая группа для реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию. Ее возглавил первый вице-премьер региона Иван Ковалев, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе губернатора края.

По итогам работы этой спецгруппы до середины февраля 2020 года должно быть утверждено соответствующее распоряжение правительства края. Оно определит перед каждым министерством и ведомством конкретные задачи и сроки их решения.

Одно из поручений главы региона Владимира Владимирова касается выполнения установки президента по организации бесплатного горячего питания для школьников 1−4 классов. Губернатор поручил проработать возможности для реализации этой меры не с 1 сентября 2020 года, а в более ранние сроки, там, где для этого есть соответствующие технические возможности.

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