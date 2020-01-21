Москва, , 10:37 — REGNUM Законопроект, расширяющий использование флага РФ, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Государственный флаг Российской Федерации размещается постоянно на фасаде жилого здания, где постоянно проживает ветеран или инвалид боевых действий, или члены семьи погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых действий независимо от форм собственности жилого помещения», — говорится в тексте поправки.

Эти люди являются примером воспитанной гражданственности и патриотизма подтвержденные фронтовыми и трудовыми подвигами для нашего государства, отметил автор инициативы.