Лондон, , 10:35 — REGNUM Украина ожидает разъяснения, уберёт ли Великобритания трезубец из пособия по экстремизму, которое было создано британской полицией, сообщило 20 января посольство Украины в Великобритании на своей странице в социальной сети Twitter.

«Все ещё нет ответа на простой вопрос: когда трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, будет удалён из руководства по противодействию экстремизму», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Великобритании появился справочник, в котором трезубец был показан как символ радикальных украинских националистов.

Позже посольство Великобритании на Украине сообщило, что уважает символы государственной власти Украины и сожалеет о произошедшем.

Читайте ранее в этом сюжете: Лондон сожалеет, что герб Украины приравняли к символике экстремистов