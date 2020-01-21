Лондон, 21 января 2020, 10:35 — REGNUM Украина ожидает разъяснения, уберёт ли Великобритания трезубец из пособия по экстремизму, которое было создано британской полицией, сообщило 20 января посольство Украины в Великобритании на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, ранее в Великобритании появился справочник, в котором трезубец был показан как символ радикальных украинских националистов.
Позже посольство Великобритании на Украине сообщило, что уважает символы государственной власти Украины и сожалеет о произошедшем.
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