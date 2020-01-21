Ташкент, , 10:27 — REGNUM Три года назад была налажена практика изучения сенаторами положения дел в регионах с выездом на места и последующим обсуждением выявленных проблем, однако пока нельзя сказать, что это дало ожидаемые результаты, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«На местах остается множество нерешенных проблем. К примеру, в сфере дорожного строительства 70 тысяч километров автомобильных дорог из имеющихся 184 тысяч километров, то есть 38 процентов, нуждается в реконструкции», отметил президент.

Говоря о коммунальной сфере, Мирзиёев указал, что «и здесь много проблем, они вызывают большинство нареканий граждан».

«Так, 25 процентов от имеющихся 633 котельных, а также 75 процентов от 4 тысяч километров сетей теплоснабжения — непригодны к эксплуатации», подчеркнул глава Узбекистана.

Он также указал, что обеспеченность централизованным питьевым водоснабжением в стране составляет лишь 68 процентов, а в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях этот показатель ниже 60 процентов.

Что касается сферы градостроительства, отметил президент, то лишь 232 из 1 200 населенных пунктов страны, или 19 процентов, имеют генеральный план. Система здравоохранения республики нуждается еще в 13 тысячах врачей общей практики и специалистов узкого профиля.

Президент подчеркнул, что в нынешнем, 2019−2020 учебном году в общеобразовательных школах не хватает свыше 2 700 педагогических кадров, оснащенность школ необходимым оборудованием составляет 79 процентов. Наряду с этим в 3 тысячах школ питьевая вода привозная, а 261 школа и вовсе не имеет водоснабжения.

«Уровень безработицы среди трудоспособного населения составляет 8,9 процента, среди женщин — 12,5 процента. Для обеспечения молодежи работой в стране проведено 2 400 ярмарок вакансий. Несмотря на это, трудоустроена лишь малая часть молодых людей, находящихся в поиске работы», подчеркнул Мирзиёев.

По словам президента, ни для кого не секрет, что такие серьезные социальные проблемы накопились из-за того, что на протяжении долгих лет не проводился прямой диалог с народом, не принимались меры по всестороннему изучению и решению его насущных проблем.

«Думаю, всем вам хорошо известно, что по этим вопросам мы приняли ряд важных программ и осуществляем на их основе масштабную работу. Для полного устранения названных проблем, конечно же, нужно время, необходимы большие средства и возможности. Как вы знаете, сегодня деятельность исполнительных органов в центре и на местах полностью направлена на решение именно этих вопросов», сказал Мирзиёев.