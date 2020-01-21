Благовещенск, , 10:38 — REGNUM На должность заместителя председателя правительства Амурской области назначена Юлия Рябинина, до своего назначения в правительство занимавшая пост заместителя главы администрации города Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Юлия Рябинина окончила Хабаровский институт народного хозяйства и Амурский государственный университет. В 2007 — 2011 годах занимала должность замминистра социальной защиты населения Приамурья, затем работала в должности министра. Также работала на Сахалине и в 2018 году вернулась в Приамурье.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмым вице-мэром обзавёлся глава дальневосточной столицы.