Улан-Удэ, , 10:24 — REGNUM Два ключевых ведомства поддержали законопроект о запрете продажи на Байкальской природной территории моющих средств с содержанием фосфатов более 5%. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» депутат Госдумы от Бурятии Николая Будуев.

Ранее проект поддержали в Министерстве природных ресурсов России. Более того, по словам депутата, на встрече с руководителем ведомственного проектного офиса Минприроды Дмитрием Галанкиным предложено распространить ограничение и на другие уникальные водные объекты России.

Затем одобрение выдал и Роспотребнадзор.

«Надеюсь, что законопроект будет внесён на рассмотрение Государственной думы на весенней сессии», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Николай Валуев заявил о намерении обратиться в Минприроды и Минпромторг с «антифосфатной» инициативой. Считается, что фосфаты, попадая в Байкал, вызывают появление в озере спирогир — голубых водорослей, которые поглощают кислород в воде и выделяют токсин.

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