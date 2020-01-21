Джакарта, , 10:22 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд встретился с послом Ирана в Индонезии Мохаммадом Азадом в Джакарте, сообщает Kompas.

В ходе встречи, приуроченной к 70-летию установления дипломатических отношений между Индонезией и Ираном, стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества.

«Иран и Индонезия установили дипломатические отношения в 1950 году. В 2020 году мы будем отмечать 70-летие дипломатических отношений и хотим расширить сотрудничество в различных областях», — заявил посол Ирана.

Издание отмечает, что Иран предлагает Индонезии улучшить связи в сфере обороны.

«У Ирана хороший опыт в сфере обороны. Если Индонезия заинтересована, мы можем сотрудничать», — отметил Мохаммад Азад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что правительство страны пытается предотвратить войну между Соединенными Штатами и Ираном.

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