Ташкент, , 10:19 — REGNUM Новый состав Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана имеет достаточно высокий профессиональный уровень, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Из общего числа сенаторов 20 — экономисты, 19 — инженеры, 13 — педагоги, 7 — юристы, 6 — медицинские работники, 5 — агрономы, 4 — журналисты, а также 12 представителей общественных организаций», сказал президент, выступая перед вновь избранными сенаторами.

Подтверждением является и тот факт, отметил Мирзиёев. что что среди них 16 докторов и 12 кандидатов наук, «при этом 25 процентов членов Сената — женщины, что говорит о новых подходах и тенденциях в организации деятельности верхней палаты».

Президент также затронул вопрос изменения мышления сенаторов за последние три года, то есть когда Мирзиёев приступил к работе в качестве главы государства.

«Последние три года, когда наш родной Узбекистан вступил в новый этап своего развития, стали периодом коренных преобразований и для Сената. Сенат рассмотрел около 230 законов, из которых за последние три года одобрено 190, что свидетельствует о масштабах проделанной работы. Надо сказать, что позитивные изменения коснулись не только количества, но и качества законов», отметил Мирзиёев.