Бишкек, , 10:03 — REGNUM «Недружественные меры» воздействия на Таджикистан для ускорения процесса делимитации и демаркации границы предложил ввести депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Исхак Пирматов на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности, сообщает 21 января издание 24.kg.

По его словам, межправительственные комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы проходят редко по вине Таджикистана. «Для воздействия на соседей надо использовать все рычаги», — считает депутат.

В качестве примера таких «недружественных мер» он предложил приостановить реэкспорт топлива, поставки угля и строительных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 января на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт. Стороны обвинили друг друга в единичных случаях применения огнестрельного ранения. Киргизская сторона обвинила соседей в закидывании камнями жилого дома и автомобиля.

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