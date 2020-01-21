Новосибирск, , 09:56 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не стал раскрывать месторасположение будущего полигона с мусороперерабатывающим комплексом.

«Я считаю, что после того как будет определено конкретное место, то беспокойство и острота этого беспокойства будет ещё большое. Всегда найдутся люди, которые недовольны одним, вторым, третьим местом расположения полигона. Понятно, что с появлением подобных объектов, абсолютно необходимых, недовольные будут», — цитирует «Коммерсантъ-Сибирь» Травникова.

Губернатор подчеркнул, что прежде чем назвать месторасположение объекта, нужно убедиться, что он полностью соответствует всем нормативным документами и экологическим требованиям.

Напомним, что полигон с мусороперерабатывающим комплексом планируется построить на территории Новосибирской области в рамках концессионного соглашения с компанией «Экология-Новосибирск».