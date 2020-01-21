Сеул, , 09:56 — REGNUM 20 января правительство Южной Кореи выразило протест Японии в связи с притязаниями на острова Токто, расположенных в западной части Японского моря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в японском парламенте, заявил, что Токто являются исконно японской территорией.

«Правительство Южной Кореи выражает протест против того, что МИД Японии вновь высказывают свои претензии на острова Токто, которые исторически, географически и по нормам международного права являются территорией нашей страны. Требуем от японской стороны отозвать заявление», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Токто — группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря. Суверенитет над островами оспаривается Японией и Южной Кореей, однако после 1945 года острова находятся под управлением Южной Кореи.