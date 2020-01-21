Киев, 21 января 2020, 09:55 — REGNUM Низкая зарплата не позволяет министру образования и науки Украины Анне Новосад завести детей. Об этом министр заявила в интервью «Интерфакс-Украина».
Новосад рассказала, что её зарплаты, которая составляет около 90 тыс. в рублёвом эквиваленте хватает только на то, чтобы жить.
Министр отметила, что ей нужна достаточно высокая зарплата, которая позволит в любом случае жить в Киеве.
Напомним, ранее на Украине широко обсуждались данные о гигантских заработных платах украинских министров, а также их заместителей.
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Как сообщало ИА REGNUM, политолог Руслан Бортник считает, что астрономические зарплаты высших украинских чиновников пробуждают в обществе глубинную зависть и ненависть, которые негативно отразятся на рейтингах власти.
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