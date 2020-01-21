Москва, , 09:28 — REGNUM Инспекторы Министерства обороны России посетят военный объект на территории Германии. Как уточнил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, визит состоится в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

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«Посещение по оценке будет проводиться 21 января 2020 года в течение одного дня», — добавили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что целью таких посещений является проверка информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники.

Российские специалисты побывают на военном объекте в месте его обычного расположения в мирное время. На брифинге командование доложит о личном составе и основных систем вооружения и техники.

Напомним, «Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности» был принят на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности 30 ноября 2011 года. В рамках документа страны-участницы ежегодно обмениваются информацией об основных системах вооружения и техники, о военных силах и планах в сфере военного бюджета и обороны.

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