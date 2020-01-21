Оренбург, , 09:16 — REGNUM Горсовет Оренбурга 6 февраля рассмотрит вопрос об изменении структуры администрации города, который инициирован и. о. главы муниципалитета Владимиром Ильиных. Проект решения опубликован на официальном портале Оренбурга.

Предлагается в целях обеспечения исполнения полномочий главы и администрации города передать в подчинение градоначальнику муниципальное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности; управление по информационной политике; отдел мобилизационной и режимно-секретной работы; управление по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам; управление муниципальной службы и кадровой политики, а также секретариат главы города Оренбурга.

Также в проекте распределяются отделы, управления, комитеты и департаменты, которые подчиняются заместителям главы города. В частности, один из заместителей мэра будет курировать управление пассажирского транспорта; управление по организации дорожного движения; администрации Северного и Южного округов.

После того как горсовет одобрит новую структуру, муниципальные правовые акты города должны быть приведены в соответствие с решением горсовета до 1 июня 2020 года. Организацией исполнения решения займется непосредственно мэр Оренбурга.