Грозный, , 09:12 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров привлек ветеранов к работе в Консультативном совете. В этот орган будут входить представители команды первого руководителя республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Накануне, 20 января, Рамзан Кадыров встретился с бывшими членами правительства, главами администраций и сообщил им о своем решении привлечь их к работе на пользу республики. По его словам, новая структура будет помогать нынешним властям эффективно управлять Чечней.

«Члены Консультативного совета будут разрабатывать рекомендации и предложения по развитию здравоохранения, образования, промышленности, АПК и силового блока, а также по вопросам духовно-нравственного воспитания молодёжи, национальной политики и внешних связей для их эффективного решения», — написал после встречи чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ветераны поблагодарили за то, что их опыт снова станет востребованным. Один из них, Хас-Магомед Дениев, ранее работавший в администрации ЧР, отметил, что, находясь на пенсии, они исполнены решимости приносить пользу своей родине.