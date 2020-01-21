Москва, , 09:03 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) отметил, как быстро «Единая Россия» стала петь дифирамбы новому главе правительства Михаилу Мишустину, и решил поблагодарить Дмитрия Медведева — ему пришлось труднее, чем Евгению Примакову.

«Раз «Единая Россия» молчит, придется мне сказать Медведеву слова благодарности. Наша страна прошла все потрясения последних лет, не скатилась в пропасть и крепко стоит на своих ногах во многом благодаря бывшему главе правительства», — отметил Лебедев в Facebook.

Парламентарий обратил внимание на то, «как же быстро «Единая Россия» отказалась от своего председателя партии, который вел её на все последние федеральные и региональные выборы, и благодаря административному ресурсу которого партия получала свои голоса».

"ЕР не просто не попыталась защитить своего председателя. Не было вообще ни одного доброго слова в его адрес. Уже через 15 минут после объявления о том, что новым главой правительства станет Мишустин, единороссы начали петь ему дифирамбы. Хотя насколько известно из открытых источников, новый премьер не является членом или даже сторонником партии», — рассуждает депутат.

По мнению Лебедева, на долю Медведева на посту главы правительства выпали очень тяжелые испытания.

«Коммунисты любят кричать про Примакова, но ему не приходилось решать таких проблем, как Медведеву. Вообще ни одному российскому премьеру не приходилось», — полагает он.

«Дмитрий Медведев возглавлял правительство во время глобального экономического кризиса и серьезно помешавших развитию нашей страны санкций. Как бы пропагандисты не кричали, что санкции нам не помеха и от них только лучше, всем понятно, что это неправда. Санкции сильно ударили по экономике, и главе правительства пришлось заново создавать целые отрасли, развивать импортозамещение. И следует признать, что Медведев это сделал», — указал парламентарий.

Также Лебедев отметил, что Медведев «взял на себя личную ответственность за крайне непопулярную в стране пенсионную реформу и за многие другие инициированные не им действия, которые серьезно били по имиджу власти».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение Михаила Мишустина на пост главы правительства.