Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM Екатеринбургские депутаты соберутся во внеочередном порядке, чтобы обсудить предполагаемый переезд в торговый центр. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил изданию спикер думы Игорь Володин, встреча пройдёт 28 января сразу после заседания представительного органа.

Дата переезда в ЦУМ пока так и не определена — помещения ещё не готовы к приёму парламентариев.

«Может, к лету, может, когда еще — мы не торопимся», — сказал председатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов выступили против переезда в торговый центр. По мнению некоторых избранников, избиратели не поддержат такую инициативу.

Ситуацию взял под личный контроль секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщал депутат гордумы Алексей Вихарев.

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