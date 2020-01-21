Амстердам, , 08:57 — REGNUM Эксперты Совета Европы в опубликованном 20 января докладе высказали предположение, что гендерно-нейтральной подход к проблеме домашнего насилия в Нидерландах может способствовать увеличению этого насилия.

По мнению экспертов, политика Нидерландов в этой области уделяет недостаточно внимания позиции женщины в домашнем насилии. Так, эксперты указывают на то, что в обнародованной в 2018 г. правительством страны программе действий женщины не обозначены в качестве группы риска.

В докладе Совета Европы говорится, что это может привести к тому, что женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия, может быть оказано недостаточно помощи. Поэтому эксперты призывает к более чёткой гендерной перспективе во взгляде на проблему домашнего насилия.