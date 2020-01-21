Киев, , 09:00 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечего делать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, заявил политолог Михаил Погребинский 20 января в эфире телеканала 112.ua.

«Я считаю, что это плохой знак… Нечего тебе делать там в Давосе. Оказаться в одном помещении, где будет Трамп (Президент США Дональд Трамп — ИА REGNUM), где будут люди, которые реально понимают в бизнесе, в экономике, в финансах. И ты со своим премьером, который сам сказал, что он профан в экономике, чего вы там делаете?» — рассказал эксперт.

Погребинский уверен, что Зеленский едет в Давос, чтобы «побывать в обществе великих людей».

«Моё представление о том, что желание быть в компании великих людей должно сочетаться с представлением о том, что «я сделал что-то, чтобы соответствовать тому формату», — подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский посетит Всемирный экономический форум, на котором выступит перед участниками мероприятия.

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