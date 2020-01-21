Париж, , 08:53 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что хотел бы, чтобы правда была раскрыта после того, как были распространены видеозаписи, где полицейский избивает протестующего, сообщает Le Figaro.

«Я видел эти шокирующие изображения. Нужно, чтобы правда об этом поступке всплыла наружу. Если была ошибка, будут предприняты меры», — отметил глава МВД страны.

По его словам, единственными, кто законно применяет силу, является полиция, но они должны делать это строго и соразмерно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила обострение напряженности и насилия в стране.

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