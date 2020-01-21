Тбилиси, , 08:57 — REGNUM Новое ограждение было обнаружено на грузино-южноосетинской границе. Об этом 20 января сообщает Служба госбезопасности (СГБ) Грузии на своем сайте.

В сообщении СГБ «оккупационные силы» обвиняются в том, что они якобы незаконно на границе между Южной Осетией и Грузией в районе села Гугутианткари Горийского муниципалитета поставили «инсталляции», а также заменили забор из проволоки на заграждения, которые обозначают границу.

В Службе госбезопасности Грузии сообщают, что информировали о происшествии представителей миссии наблюдателей Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года грузинская армия атаковала Цхинвал и начала полномасштабные боевые действия против осетин. Для защиты мирных жителей Армия России вмешалась в вооруженный конфликт и заставила Тбилиси вернуть свои войска в места прежней дислокации. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В Грузии независимость новых республик не признают и называют «оккупированными территориями». Установку ограждения на границе официальный Тбилиси называет «бордеризацией», а само ограждение — «инсталляциями».