Ханой, , 08:45 — REGNUM Заместитель министра обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Чи Винь накануне, 20 января, провёл встречу с послом России во Вьетнаме Константином Внуковым. Об этом сообщает портал vietnam.vnanet.vn.

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Чи Винь выразил надежду, что предстоящий визит в Россию министра обороны Вьетнама генерала Нго Суан Литя поспособствует расширению оборонного сотрудничества между Москвой и Ханоем. Он предложил России принять активное участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в 2020 году под председательством Вьетнама.

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В свою очередь, российский посол высоко оценил российско-вьетнамские отношения в сфере обороны и военно-технического сотрудничества. Дипломат выразил надежду на дальнейшее углубление взаимосвязей в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, торговый оборот России и Вьетнама в 2018 году составил 6,1 млрд долларов. В 2019 году произошёл некоторый спад. Однако, по мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, выйти на объёма товарооборота между странами в 10 млрд долларов вполне реально.

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