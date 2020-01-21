Багдад, 21 января 2020, 08:48 — REGNUM Стали известны кандидаты на пост премьер-министра Ирака, об этом 21 января сообщает Al Arabia.
Среди претендентов на руководящий пост в стране министр связи Мухаммед Тауфик Аллави, начальник разведки Мустафа Аль-Кадхими и бывший министр планирования и советник президента Али Юсеф Шокри.
Журналисты также отмечают, что Аллави прибыл 20 января в Ирак из Ливана, чтобы провести встречу с президентом страны Бахрамом Салихом.
Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке привели к отставке премьер-министра страны Адиля Абдула-Махди, протестующие требуют срочного избрания нового главы правительства.
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