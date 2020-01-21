Киев, , 08:46 — REGNUM Правительство Великобритании выразило сожаление в связи с тем, что государственный герб Украины был приравнен к экстремистской символике. Сообщение опубликовано 20 января на официальной странице посольства Великобритании на Украине в социальной сети Facebook.

«Мы осознаём и сожалеем из-за обиды, нанесённой появлением украинского трезубца в «Наглядном пособии» британской полиции», — сказано в сообщении.

Власти Великобритании признают трезубец как главный элемент государственного герба Украины, который «имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины», а также уважают символы государственной власти Украины, отметили авторы сообщения.

В британской полиции объяснили, что многие символы, приведённые в пособии, не связаны с борьбой против терроризма, добавили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее герб Украины был включён в пособие для британских учителей и медицинского состава, разработанное контртеррористической полицией, как один из символов радикальных националистов.

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