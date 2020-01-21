Оренбург, 21 января 2020, 08:36 — REGNUM В Оренбуржье губернатор Денис Паслер принял новое кадровое решение. На должность председателя комитета по делам архивов Оренбургской области назначена Ирина Останина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Указ завизирован 20 января. Стоит отметить, что ранее Останина возглавляла областной департамент молодежной политики.
Добавим, должность руководителя комитета по делам архивов региона стало вакантной после отставки Владимира Рубина в ноябре 2019 года.