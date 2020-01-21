Нур-Султан, 21 января 2020, 08:28 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мурата Айтенова акимом (мэром) Чимкента, сообщили 21 января в пресс-службе главы государства.
Ранее Айтенов был первым заместителем главы города. Казахстанский лидера также подписал указ об освобождении Ерлана Айтаханова от должности акима (мэра) Чимкента.
Мурат Айтенов родился в 1981 году в селе Жетысай Южно-Казахстанской области. Окончил Краснодарский военный институт имени генерала Штеменко. В разные годы работал в аппарате президента республики, в том числе в должности руководителя аппарата управления делами президента.
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