Москва, , 08:23 — REGNUM Новый состав правительства России может быть объявлен уже сегодня, 21 января, в конце рабочего дня. Встреча председателя правительства Михаила Мишутина с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 17:30.

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Пока эксперты только предполагают, кто сохранит места в новом составе российского правительства. Так, по данным Telegram-канала «Методичка», свои посты удастся сохранить таким «тяжеловесам», как Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Татьяна Голикова и Антон Силуанов. Отмечается, что последний останется в правительства не как вице-премьер, а как министр.

Возвращается, как и ожидалось, помощник президента РФ Андрей Белоусов. Новым ответственным за массовые коммуникации станет глава комитета по информационной политике, ИТ и связи Госдумы РФ Леонид Левин, предполагает канал.

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По данным «Методички», вице-премьер Виталий Мутко не удержался.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Это решение было принято после того, как президент России Владимир Путин начал конституционную реформу, призванную установить новый баланс между тремя ветвями власти.

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Новым председателем правительства стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Известно, что состав нового правительства должен быть утвержден президентом России.

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