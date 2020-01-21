Вашингтон, , 08:21 — REGNUM США, их партнёры и союзники намерены добиться смены власти в Венесуэле ради «лучшего будущего» для венесуэльского народа. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео 21 января в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV.

По словам Помпео, для смены венесуэльского режима выбрана стратегия, которая «работает фундаментально». Она должна привести к уходу действующего президента Николаса Мадуро и проведению в стране «свободных и справедливых выборов». США стремятся к результату, взаимодействуя с представителями стран Южной и Центральной Америки и Европы.

Госсекретарь добавил, что работы предстоит ещё много, однако около пятидесяти стран уже признали законным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо. Против режима Мадуро введены жёсткие санкции.

Помпео также вспомнил слова своего предшественника, госсекретаря Джеймса Бейкера, о том, что до падения СССР никто не верил, что выбранная стратегия даст результат.

«А потом это сработало», — сказал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео в ходе своего визита в Колумбию обещал ввести новые санкции против властей Венесуэлы.

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