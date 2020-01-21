Сеул, , 08:20 — REGNUM С 20 по 31 января Южная Корея принимает участие в противолодочных учениях Sea Gragon, проходящих под руководством США у берегов острова Гуам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, от южнокорейской стороны в учениях, цель которых повышение боеспособности, укрепление отношений и взаимопонимания со странами-участницами, задействован береговой патрульный самолёт Lockheed P-3C Orion.

Известно, что в 2019 году в учениях приняли участие военные США и Австралии, однако в этом году ряды пополнились военными из Южной Кореи, Японии и Новой Зеландии.

Отмечается, что Южная Корея впервые принимает участие в данных учениях, в 2019 году южнокорейские военные присутствовали на учениях в качестве наблюдателя.