Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Акимом (главой) Павлодарской области Казахстана назначен Абылкаир Скаков. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев 21 января, сообщили в пресс-службе главы государства.

Сегодня, 21 января, также подписан указ об освобождении от должности главы Павлодарской области Булата Бакауова. Ранее в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что против него возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Абылкаир Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области КазССР. В 1995 году окончил Акмолинский финансово-экономический техникум и ряд других высших учебных заведений в Казахстане. До своего нового назначения занимал должность бывшего председателя Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

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