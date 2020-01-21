Париж, , 08:10 — REGNUM Франция сожалеет о возобновлении столкновений в Йемене, включая нападение на военный лагерь в Марибе, в результате которого погибли по меньшей мере 70 человек, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Париж призывает положить конец продолжающейся эскалации.

«Франция подтверждает свою поддержку возобновления переговоров под эгидой специального посланника Организации Объединенных Наций Мартина Гриффитса», — говорится в заявлении МИД страны.

Напомним, в результате ракетного обстрела военного лагеря армии Йемена со стороны хуситского движения 18 января 2020 года пострадали около 150 человек.