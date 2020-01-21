Ла-Пас, , 08:06 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подписала закон, который продлевает срок работы действующего состава парламента и её собственные полномочия временного президента. Об этом она 21 января написала в Twitter.

«Я приветствую решение Многонационального законодательного собрания одобрить Закон о продлении мандата для избранных органов власти. Сегодня мы подписали его для укрепления демократии в нашей стране», — написала Аньес.

Принятый закон продлевает полномочия Аньес на посту высшего должностного лица Боливии, которые должны были закончиться 22 января, до 22 июля. Как раз к этому сроку в Боливии должны пройти выборы нового президента, назначенные на 3 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января бывший президент Боливии Эво Моралес, являющийся лидером партии «Движение к социализму», назвал кандидатов на пост президента Боливии от этой партии.

Напомним, президент Моралес, победивший в первом туре выборов 20 октября 2019 года, покинул свой пост в результате беспорядков, которые Моралес охарактеризовал как государственный переворот.

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