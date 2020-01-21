Пекин, , 08:04 — REGNUM Торговое соглашение первой фазы, подписанное между Пекином и Вашингтоном, может быть сорвано, если американская сторона не сможет предложить КНР товары по приемлемой цене и приемлемого качества, заявил профессор Китайского народного университета Ван Вэнь в статье для издания The Global Times.

Вэнь указал на текст соглашения, в котором говорится, что Соединенные Штаты должны обеспечить принятие надлежащих мер для облегчения доступности товаров и услуг США, которые будут приобретаться и импортироваться в Китай.

«Таким образом, если американские товары окажутся слишком дорогими или их качество окажется слишком низким, Китай получит право не увеличивать объем закупок товаров из США. В этом случае условия соглашения будут не выполнены, и обе стороны понесут ответственность», — говорится в статье.

Напомним, ранее Китай пообещал в течение двухлетнего периода обеспечить импорт в КНР американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, энергоносителей и услуг на сумму не менее чем $200 млрд.