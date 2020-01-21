Пекин, , 08:05 — REGNUM Торговое соглашение первой фазы, подписанное между США и КНР, может привести к жесткой конкуренции на китайских рынках, заявил профессор Китайского народного университета Ван Вэнь в статье для издания The Global Times.

«Ключевой вопрос заключается в том, что когда подобная ситуация возникнет, это может привести к структурной перестройке роста общественного потребления в Китае. На китайских рынках возникнет жесткая конкуренция между товарами из США, другими иностранными товарами и китайскими товарами», — говорится в статье.

Напомним, в рамках торгового соглашения первой фазы Китай обязался в течение следующих двух лет (с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года) импортировать из США промышленных товаров не менее чем на $77,7 млрд, энергетических продуктов на $52,4 млрд и услуг на $37,9 млрд.

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