Лондон, , 08:07 — REGNUM В ЕС возник странный парадокс, поскольку по мере снижения террористической угрозы паника вокруг терроризма продолжает нарастать, заявил член палаты общин Великобритании Роберт Скидельски в статье для издания Project Syndicate.

«За два десятилетия, прошедшие после терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, терроризм стал широко распространенным поводом для нагнетания паники в западном мире… На самом деле террористическая угроза в Западной Европе стала ослабевать с конца 1970-х годов», — говорится в статье.

Тем не менее, по словам Скидельски, по мере того как число смертей от терроризма уменьшается (по крайней мере в Европейском союзе), паника вокруг терроризма продолжает нарастать, что дает правительствам возможность оправдать введение дополнительных мер безопасности.

«Очевидно, что все заинтересованы в повышении уровня безопасности, но это достигается ценой беспрецедентного вторжения в нашу частную жизнь… По этой причине мы должны строго придерживаться фактов и не предоставлять правительствам инструменты, которые они все чаще требуют, чтобы выиграть «битву» с терроризмом», — считает Скидельски.

Напомним, согласно глобальной базе данных о терроризме (GTD), в период с 2000 по 2017 год в Западной Европе от терроризма погибло 996 человек, за предыдущий 17-летний период, с 1987 по 2004 год численность погибших составила 1 тыс. 833 человека, при этом 4 тыс. 351 человек погиб в период с 1970 года (когда начался сбор данных GTD) по 1987 год.

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