21 января 2020 | Время чтения 5 мин

Основные торговые партнеры Китая, такие как Европейский союз, страны Юго-Восточной Азии и Япония, обеспокоены тем, что КНР может сократить импорт из их стран.

Александр Белов, , 08:25 — REGNUM После того как Китай и США подписали торговое соглашение первой фазы, многие мои друзья из ЕС, Юго-Восточной Азии и Японии попросили меня прокомментировать данное событие. В отличие от китайской общественности, которая уделяет большое внимание главе 4 соглашения под название «Финансовые услуги», иностранные элиты больше внимания уделяют главе 6 — «Расширение торговли», пишет профессор Китайского народного университета Ван Вэнь в статье для издания The Global Times.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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В главе 6 указано, что Китай пообещал в течение двухлетнего периода (с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года) обеспечить импорт в КНР американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, энергоносителей и услуг на сумму не менее чем $200 млрд. В частности, в США будет закуплено и импортировано в Китай промышленных товаров не менее чем на $77,7 млрд, энергетических продуктов на $52,4 млрд и услуг на $37,9 млрд. Столь огромное расширение торговли просто поражает.

Согласно сообщениям китайских СМИ, результаты китайско-американских торговых переговоров соответствуют намерениям Пекина по всестороннему расширению реформ, а также соответствуют планам КНР по увеличению потребительского спроса. В настоящее время более 65% потребностей страны в нефти удовлетворяются за счет импорта, Китай также является крупнейшим в мире импортером кремниевых чипов, интегральных микросхем и полупроводников. С этой точки зрения нет ничего плохого в расширении импорта товаров из США.

Кремниевый чип David Carronсс

Тем не менее после изучения различных мнений как внутри страны, так и за рубежом можно увидеть, что китайско-американское торговое соглашение не только является результатом жестких переговоров, но также приведет к новой жестокой конкуренции на рынке.

По словам моего коллеги, профессора Хе Вейвена, который работал в министерстве торговли более 30 лет, в 2017 году из США в Китай было импортировано товаров на сумму $153,9 млрд, а в 2019 году эта цифра снизилась до $122,7 млрд. Согласно торговому соглашению, Китаю в ближайшие два года придется увеличить импорт из США как минимум до $232,2 млрд, т. е. в среднем на 70% в год. Это довольно сложная задача. За последние пять лет импорт Китая из других стран, кроме США, увеличился только на $152,9 млрд.

Основные торговые партнеры Китая, такие как Европейский союз, страны Юго-Восточной Азии и Япония, обеспокоены тем, что КНР может сократить импорт из их стран. Некоторые даже сомневаются, что китайско-американская торговая сделка соответствует правилам ВТО. В ЕС некоторые торговые палаты потребовали, чтобы континент оказал давление на Китай в рамках торговых переговоров, чтобы он согласился увеличить импорт европейских товаров.

Китайские патриоты, которые поддерживают отечественную промышленность, опасаются, что слишком большой объем импорта американских товаров нанесет удар по китайским отечественным игрокам. Некоторые китайцы также обеспокоены приходом американских финансовых институтов, хотя они знают, что еще в 2013 году Китай поставил перед собой цель полностью открыть финансовый сектор и сбалансировать структуру торговли.

Может ли Китай справиться с таким огромным увеличением объемов импорта из США? Я думаю, что у страны есть потенциал, но у Китая могут возникнуть сложности в краткосрочной перспективе. Это как люди, у которых хороший аппетит, но кто-то из них может задохнуться, если станет есть слишком быстро.

В 2019 году население Китая впервые превысило 1,4 млрд человек. По данным Национального бюро статистики Китая, общие розничные продажи потребительских товаров в Китае достигли $5,9 трлн в 2019 году, увеличившись на 8% в годовом исчислении. За исключением непредвиденных обстоятельств, Китай обгонит США и станет крупнейшим в мире потребителем товаров в ближайшие два года. В этом случае он сможет полностью переварить расширение американского импорта.

Ключевой вопрос заключается в том, что, когда подобная ситуация возникнет, это может привести к структурной перестройке роста общественного потребления в Китае. На китайских рынках возникнет жесткая конкуренция между товарами из США, другими иностранными товарами и китайскими товарами.

Типичный продавец, ведущий бизнес в Китае (сс)Scott Meltzer

В тексте торгового соглашения первой фазы говорится: «Соединенные Штаты должны обеспечить принятие надлежащих мер для облегчения доступности товаров и услуг США, которые будут приобретаться и импортироваться в Китай… Покупки будут совершаться по рыночным ценам, исходя из коммерческих соображений и рыночных условий». Таким образом, если американские товары окажутся слишком дорогими или их качество окажется слишком низким, Китай получит право не увеличивать объем закупок товаров из США. В этом случае условия соглашения будут не выполнены, и обе стороны понесут ответственность.

Поэтому США стоило бы как можно скорее снять ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, ослабить политику, которая ограничивает инвестиции китайских компаний в США, и расширить доступ китайским компаниям на рынок США. Только так Китай сможет достичь цели по увеличению американского импорта до $232,2 млрд.

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Другим странам стоило бы изучить возможности китайского рынка. ВВП Китая на душу населения в 2019 году превысил $10 тыс., что намного ниже уровня в развитых странах. Ожидается, что в ближайшие 15 лет ВВП Китая на душу населения достигнет $20 тыс., а численность городского населения страны увеличится на 300−500 млн, что указывает на расширение рынка. Развитие китайского рынка принесет больше дивидендов для всего мира.

Что касается Китая, то ему нужно сделать ставку на открытость страны. Чем больше будет открыт наш рынок, тем больше будет развиваться Китай и тем сильнее будут китайские компании. Когда Китай обеспечит всестороннюю открытость, это принесет процветание и стране, и всему миру.