Париж, , 07:11 — REGNUM Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон обменялись уступками в вопросе введения взаимных пошлин после телефонного разговора в минувшее воскресенье, пишет 21 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации издания, Макрон принял решение отложить введение во Франции так называемого цифрового налога, который предлагалось взимать за пользование услугами американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google. В свою очередь Трамп обещал до конца года не вводить дополнительные ограничения на товары из Франции.

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Предполагается, что министры финансов двух стран продолжат консультации по международной налоговой сделке на полях экономического форума в Давосе.

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