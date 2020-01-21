Кемерово, , 07:09 — REGNUM В Кемеровском городском совете народных депутатов представители фракции «Единая Россия» обсудили проект обновлённого герба Кузбасса, сообщили в горсовете.

«Кемеровские «единороссы» отметили преемственность предлагаемого проекта герба с ныне действующим официальным символом Кузбасса, изображение которого, к сожалению, не отвечает современным требованиям геральдики, — уточнили в Совете. — Эта специальная историческая дисциплина не допускает напрямую использование в гербах объектов современной индустрии. В поле щита также не применяются любые надписи. На нём не должно быть ни слов, ни цифр».

Общественное обсуждение изменений официальной символики Кузбасса инициировано депутатами парламента региона.

«Проект геральдической доработки герба Кемеровской области — Кузбасса подготовлен с сохранением основных элементов, используемых в гербе области на протяжении 17 лет, и, в то же время, отвечает требованиям, которые предъявляются Геральдическим советом при президенте РФ к гербу субъекта Федерации», — рассказал председатель Законодательного собрания области Вячеслав Петров.

Представители фракции «Единая Россия» городского Совета поддержали проект обновлённого герба региона.