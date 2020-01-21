Сеул, , 06:37 — REGNUM Южная Корея направит соединение кораблей, предназначенное для борьбы с пиратами у берегов Африки, в Ормузский пролив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя южнокорейского министерства обороны.

«Правительство Южной Кореи решило временно расширить зону действия отряда «Чхонхе» для обеспечения безопасности наших граждан и свободы навигации наших судов в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность отправки кораблей Южной Кореи в Ормузский пролив обсуждалась в ходе встречи главы южнокорейского МИД Кан Гён Хва с госсекретарем США Майком Помпео. Тогда Сеул призывали присоединиться к международной коалиции во главе с Соединенными Штатами для сдерживания Ирана.

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